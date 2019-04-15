Для фанатов «Мстителей» выйдет специальный смартфон

Больше аппарат ничем не отличается от основной модели Oppo F11 Pro. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым экраном с разрешением экрана 2340x1080. В верхней части телефона расположен выдвижной модуль для фронтальной камеры. Объём оперативной памяти устройства — 6 ГБ. Oppo F11 Pro работает на процессоре Helio P70 от MediaTek.

Marvel Avengers Limited Edition будет выпущен в двух цветах — синем и красном. На задней панели у него расположен логотип «Мстителей». Вместо 64 ГБ встроенной памяти в стандартном варианте модель для фанатов Marvel будет иметь 128 ГБ.