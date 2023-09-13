Для iPhone 15 уже создали прозрачный чехол, который не пожелтеет

14:00, 13 сентября 2023
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Для iPhone 15 уже создали прозрачный чехол, который не пожелтеетОбещает компания
Dbrand представила новую коллекцию чехлов для iPhone 15, в которую вошли популярный Grip и новинка - Ghost. Отличительной особенностью этого чехла является то, что он обещает оставаться кристально прозрачным, что позволяет избежать проблемы пожелтения, которой подвержены многие прозрачные чехлы со временем.
Этот легкий чехол весит всего 28 г и добавляет iPhone 15 всего 1,2 мм толщины. Несмотря на тонкий корпус, он способен выдержать падение с высоты до 3 метров (но лучше не проверять). Чехол также оснащен мощными магнитами для совместимости с MagSafe.
Он доступен для приобретения по цене 49,95 долларов для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.