Для iPhone 15 уже создали прозрачный чехол, который не пожелтеет

Этот легкий чехол весит всего 28 г и добавляет iPhone 15 всего 1,2 мм толщины. Несмотря на тонкий корпус, он способен выдержать падение с высоты до 3 метров (но лучше не проверять). Чехол также оснащен мощными магнитами для совместимости с MagSafe.

Он доступен для приобретения по цене 49,95 долларов для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.