Для iPhone выпустили чехол из материала прочнее кевлара

Утверждается, что вектран на 20-50 % прочнее кевлара из арамидных волокон. Он входит в состав скафандров космонавтов.

Чехол для iPhone совместим с MagSafe-аксессуарами. Он весит 15 граммов и имеет толщину 0,75 мм. Всего выйдет 2000 чехлов ZPX-001 Martian Sunset за 99 долларов и 200 Martian Pathfinder 25th Anniversary Edition за 149 долларов.