Для Китая сделали уникальный Motorola Edge 60 Pro с отделкой из дерева

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 8350 с графикой Mali-G615. В продаже доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ основной памяти. Вариант с деревянной крышкой представлен только в топовой комплектации — 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Камеры включают три модуля на задней панели: главный 50 МП с оптической стабилизацией, 50 МП ультраширокоугольный с макро-режимом и 10 МП телефото с 3-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым. Фронтальная камера — 50 МП.

Также смартфон имеет стереодинамики, USB-C аудио, Dolby Atmos, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также военный стандарт MIL-STD-810H. Батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт и беспроводную 15 Вт.

Motorola не сообщила, появится ли эта версия в других странах.