Для любителей фотографии: Samsung выпустила аксессуары для камеры смартфонов Galaxy S23

Оба аксессуара подключаются к чехлу Gadget Case, заменяя его стандартное приспособление для удержания в руке. Slim Tripod — это регулируемая подставка, которая обеспечивает гибкие варианты расположения устройства как в ландшафтной, так и в портретной ориентации. Она имеет складные ножки. Slim Tripod доступен в серебристом цвете и в настоящее время продаётся в британском магазине Samsung за 34 фунта.

Подставка Camera Grip — это компактный миниатюрный штатив. У него есть съёмная кнопка затвора, работающая пол Bluetooth. Подставку также можно наклонить под углом для дополнительной гибкости при съёмке. Ножки штатива крепления можно сложить и спрятать в корпусе, что облегчает его переноску. Подставка Camera Grip не доступна для покупки через британский магазин, однако её нашли на гонконгском сайте Samsung за 45 долларов.