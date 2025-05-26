Для любителей классики: TCL выпустила кнопочную раскладушку Flip 4 с 5G

Flip 4 5G оснащён двумя экранами: внешний — 1,77 дюйма для уведомлений, внутренний — 3,2 дюйма с ЖК-дисплеем. Крупная физическая клавиатура удобна в использовании, с сочетаниями клавиш и тактильной отдачей. Для связи предусмотрены два микрофона с шумоподавлением и поддержка HD Voice.

Телефон работает на системе KaiOS 4.0 и оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Объём памяти — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, из которых доступно около 24 ГБ. Можно добавить карту памяти microSD. Поддерживаются популярные приложения: Google Maps, YouTube, почта и браузер.

Flip 4 5G имеет основную камеру 5 МП с возможностью записи видео. Встроенный плеер поддерживает популярные аудиоформаты, есть FM-радио, календарь, калькулятор и заметки.

Из подключения — 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и возможность использовать телефон как точку доступа. Есть разъём для наушников 3,5 мм и USB Type-C для зарядки.

Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает до 40 часов разговора или более двух дней работы. Полная зарядка занимает менее двух часов.