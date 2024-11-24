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Опубликовано 24 ноября 2024, 15:00
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Для любителей «поковыряться»: представлены простые в ремонте смарт-часы Pocuter

Spectra
Анонсированы Pocuter Spectra — смарт-часы, разработанные с учетом ремонтопригодности и кастомизации, предлагающие техническим энтузиастам возможность модернизировать свои носимые устройства, сообщает The Verge.
Для любителей «поковыряться»: представлены простые в ремонте смарт-часы Pocuter

© iFixit

В отличие от печально известных и сложных в ремонте Apple Watch, Spectra созданы для легкой разборки с помощью крестовой отвертки. Устройство, разработанное Pocuter, известной созданием небольшой электроники, такой как компьютер Pocuter One, имеет модульную конструкцию, в которой приоритет отдается доступности и ремонту.

Для любителей «поковыряться»: представлены простые в ремонте смарт-часы Pocuter

© Pocuter

Spectra, доступный для предварительного заказа на Kickstarter, должен поступить в продажу в июле 2025 года. Ранние покупатели могут приобрести часы по цене около $209, а полная цена составит $272.

Смарт-часы работают на процессоре Espressif ESP32-S3 и оснащены AMOLED-дисплеем 368×448, функциями для фитнеса, Wi-Fi, Bluetooth и другими датчиками. Часы также оснащены слотом microSD для расширения памяти до 512 ГБ.

Отличительной особенностью является легкий доступ к аккумулятору: материнская плата откидывается в сторону, а пружинные контакты обеспечивают легкое отсоединение. Работает всё это под управлением собственной операционной системы SpectraOS, основанной на JavaScript.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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