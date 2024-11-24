Для любителей «поковыряться»: представлены простые в ремонте смарт-часы Pocuter

Spectra, доступный для предварительного заказа на Kickstarter, должен поступить в продажу в июле 2025 года. Ранние покупатели могут приобрести часы по цене около $209, а полная цена составит $272.

Смарт-часы работают на процессоре Espressif ESP32-S3 и оснащены AMOLED-дисплеем 368×448, функциями для фитнеса, Wi-Fi, Bluetooth и другими датчиками. Часы также оснащены слотом microSD для расширения памяти до 512 ГБ.

Отличительной особенностью является легкий доступ к аккумулятору: материнская плата откидывается в сторону, а пружинные контакты обеспечивают легкое отсоединение. Работает всё это под управлением собственной операционной системы SpectraOS, основанной на JavaScript.