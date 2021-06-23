Для нового флагмана Huawei P50 выйдет особая версия процессора Snapdragon 888

Дело в том, что Huawei нельзя использовать американские 5G-технологии в своих продуктах. Поэтому компания и станет заказчиком нового процессора.

Согласно информации инсайдера, смартфоны серии Huawei P50, запуск которых намечен всё же на июль (надеемся), будут работать именно на новой версии Snapdragon 888 LTE.

Стоит отметить, что, несмотря на указанную выше информацию, флагманы Huawei выйдут без сервисов Google. Санкции США ещё никто не отменял.