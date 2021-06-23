Для нового флагмана Huawei P50 выйдет особая версия процессора Snapdragon 888

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Сегодня в 14:20
Для нового флагмана Huawei P50 выйдет особая версия процессора Snapdragon 888Без поддержки 5G
Qualcomm планирует создать новую версию флагманского процессора Snapdragon 888 без поддержки 5G. Она будет предназначена для тех производителей, которые хотят продавать свои смартфоны на рынках, где сети пятого поколения не развиты (российский в их числе). Как оказалось, среди таких производителей будет и Huawei.
Дело в том, что Huawei нельзя использовать американские 5G-технологии в своих продуктах. Поэтому компания и станет заказчиком нового процессора.
Согласно информации инсайдера, смартфоны серии Huawei P50, запуск которых намечен всё же на июль (надеемся), будут работать именно на новой версии Snapdragon 888 LTE.
Стоит отметить, что, несмотря на указанную выше информацию, флагманы Huawei выйдут без сервисов Google. Санкции США ещё никто не отменял.