Опубликовано 15 мая 2025, 21:301 мин.
Для OnePlus 15 ещё не выбрали систему камер, но тесты идут — СМИНовые подробности
OnePlus готовит к выпуску свой новый флагман — OnePlus 15, релиз которого ожидается в октябре 2025 года в Китае. Надёжный источник Digital Chat Station рассказал о тестируемых характеристиках камеры.
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По словам инсайдера, OnePlus пока не утвердила финальную конфигурацию камеры. Сейчас компания тестирует модуль с тремя сенсорами по 50 Мп: основной, ультраширокий и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Основную камеру пробуют в двух вариантах — со стандартным и сверхкрупным сенсором. Также тестируются разные типы перископных объективов для телеобъектива.
Ранее сообщалось, что OnePlus 15 получит плоский дисплей с разрешением 1.5K — это будет заметное изменение после серии флагманов с изогнутыми 2K-экранами. Также ожидается, что смартфон получит обновлённый дизайн задней панели, похожий на iPhone, и батарею более 6500 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной — до 50 Вт.