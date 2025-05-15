По словам инсайдера, OnePlus пока не утвердила финальную конфигурацию камеры. Сейчас компания тестирует модуль с тремя сенсорами по 50 Мп: основной, ультраширокий и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Основную камеру пробуют в двух вариантах — со стандартным и сверхкрупным сенсором. Также тестируются разные типы перископных объективов для телеобъектива.