Для производства партии iPhone требуется 1200 человек, а для Android-смартфона — 100

Недавно ключевой производственный партнёр Apple компания Foxconn Technology Group назначила нового руководителя своего подразделения по сборке iPhone. Именно он поделился производственными секретами.

Если ему верить, количество рабочих на производственной линии iPhone обусловлено высокими стандартами качества, которые предъявляет Apple.