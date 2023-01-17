Для производства партии iPhone требуется 1200 человек, а для Android-смартфона — 100

20:49, 17 января 2023
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Для производства партии iPhone требуется 1200 человек, а для Android-смартфона — 100Якобы дело в высоких стандартах качества
Глава сборочного цеха iPhone рассказал, что в то время как для каждой производственной линии китайских Android-смартфонов требуется всего 100 рабочих, для эквивалентной линии iPhone нужны 1200 сотрудников.
Фото: Flickr
Недавно ключевой производственный партнёр Apple компания Foxconn Technology Group назначила нового руководителя своего подразделения по сборке iPhone. Именно он поделился производственными секретами.
Если ему верить, количество рабочих на производственной линии iPhone обусловлено высокими стандартами качества, которые предъявляет Apple.