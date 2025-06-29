Для Samsung Galaxy A55 уже начали тестировать переход на Android 16

На данный момент One UI 8 доступна только в бета-версии и только для моделей серии Galaxy S25. Более доступные устройства, вроде Galaxy A55, получат обновление позже. Ожидается, что тестирование One UI 8 для Galaxy A55 среди обычных людей начнётся в ближайшие месяцы, а полноценное обновление станет доступным к концу 2025 года.