Для Samsung Galaxy S24 на днях выйдет обновление камеры, которое изменит восприятие смартфона

Популярный инсайдер Макс Джамбор настоятельно рекомендовал поклонникам воздержаться от просмотра обзоров устройств до выхода этого апдейта. По его словам, обновление будет доступно для всех устройств Galaxy S24 во вторник, 23 января, и обещает значительное улучшение камеры.

Подобные патчи часто включают улучшенные алгоритмы обработки изображений, улучшения автофокуса, ночной съемки и других функции, которые могут значительно прокачать фотографический опыт.

Макс Джамбор известен своими точными прогнозами и утечками информации о новых гаджетах. Ранее он точно сообщил даты презентаций OnePlus 9 и OnePlus 10, Samsung Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE.