Для Samsung Galaxy S25 уже появились чехлы с поддержкой Qi2

Опубликовано 24 января 2025, 13:301 мин.
Для Samsung Galaxy S25 уже появились чехлы с поддержкой Qi2Новые чехлы и кардхолдеры Spigen с поддержкой Qi2 для Samsung Galaxy S25
Новая серия Galaxy S25 поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2, но чтобы использовать его в полной мере, вам понадобится специальный чехол. Spigen, известный бренд аксессуаров для телефонов, выпустила линейку чехлов и магнитных кардхолдеров, предназначенных для работы с Qi2 на Galaxy S25.
© Spigen
Стандарт Qi2, который был введен в 2023 году, медленно завоевывал своё место под солнцем. Однако для того, чтобы Galaxy S25 мог использовать Qi2, ему необходим чехол «Qi2 Ready» со встроенными магнитами. Новые чехлы Spigen обладают этой функцией, обеспечивая более быструю беспроводную зарядку и совместимость с аксессуарами Qi2.
В коллекцию Spigen вошли такие популярные модели чехлов, как ZeroOne и NeoOne, которые выделяются своим 3D-печатным дизайном, а также более традиционные варианты, такие как Thin Fit и Ultra Hybrid. Цена этих чехлов составляет около 20 долларов.