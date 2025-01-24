Для Samsung Galaxy S25 уже появились чехлы с поддержкой Qi2

Стандарт Qi2, который был введен в 2023 году, медленно завоевывал своё место под солнцем. Однако для того, чтобы Galaxy S25 мог использовать Qi2, ему необходим чехол «Qi2 Ready» со встроенными магнитами. Новые чехлы Spigen обладают этой функцией, обеспечивая более быструю беспроводную зарядку и совместимость с аксессуарами Qi2.

В коллекцию Spigen вошли такие популярные модели чехлов, как ZeroOne и NeoOne, которые выделяются своим 3D-печатным дизайном, а также более традиционные варианты, такие как Thin Fit и Ultra Hybrid. Цена этих чехлов составляет около 20 долларов.