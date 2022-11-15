Для селфи выбирай любой: Samsung установит одинаковую фронталку на всех моделях серии Galaxy S23

Утверждается, что Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra будут оснащены 12-Мп фронтальным сенсором.

Что касается основной системы камер, то от S23 Ultra ждут 200-Мп датчик вместе с 12-Мп сверхширокоугольным объективом, 10-Мп телеобъективом и 10-Мп перископическим датчиком с 10-кратным увеличением. Galaxy S23 и Galaxy S23+ получат тройную камеру, состоящую из 50-Мп главного сенсора в сочетании с 12-Мп датчиком.