Для смартфонов Nothing вышел ИИ-сервис создания виджетов по текстовому запросу

Сервис работает через онлайн-платформу Nothing Playground и пока доступен в ограниченной версии.

Например, можно создать виджет для учёта выпитой воды, поиска лучших ресторанов рядом или напоминаний о событиях в календаре. Nothing привела в пример виджет, что подсказывает лучшее время для пробежки с учётом погоды и расписания владельца телефона.

Чтобы создать такой инструмент, достаточно описать, что именно нужно: его назначение, функции и размер. Система сама сформирует готовый виджет. При желании его можно изменить или дополнить. Виджеты также могут получать данные из интернета.

Пока Essential Apps имеют доступ только к трём разрешениям смартфона: геолокации, календарю и контактам. В будущем планируется добавить доступ к камере, микрофону, уведомлениям, звонкам и др.