Для среднебюджетных смартфонов выпустят процессор Samsung Exynos с графикой AMD

По информации Ice Universe, Samsung выпустит SoC с GPU AMD во втором или третьем квартале 2021 года. Это будут модели серий Exynos 2xxx и Exynos 1xxx. То есть графический процессор AMD не будет привилегией флагманских смартфонов. Источники предполагают, что новый процессор заменит Exynos 9610/9611.

Ice Universe также уточнил, что Samsung может изменить время выхода новых продуктов на рынок.

Напомним, сегодня стало известно, что Samsung уже скоро выпустит первые бюджетные смартфоны 2021 года. Это Galaxy F62 и Galaxy M02.