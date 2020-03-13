Для телефонов Nokia выпустят «пуленепробиваемый» чехол

Чехол будет выпущен в рамках сотрудничества HMD Global с создателями нового фильма «Не время умирать» про Джеймса Бонда. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг также станет рекламным лицом смартфонов Nokia.

Пока неясно, действительно ли чехол будет пуленепробиваемым. Одни источники утверждают, что он сделан из кевларовой пластины, которая используется в настоящих бронежилетах. Возможно, кто-нибудь потом проверит чехол на устойчивость к пулям.

Точной информации о дате старта продаж чехла нет. Ранние утечки предполагали, что аксессуар выйдет позже в этом месяце и будет стоить 25 евро.