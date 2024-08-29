Для уверенных в себе: стала известна дата выхода раскладушки Barbie Phone

Barbie Phone, созданный в сотрудничестве с Mattel, может похвастаться зеркальной отделкой задней панели и поставляется с брелоками, наклейками и шнурком из бисера. Он работает под управлением KaiOS, поддерживает 4G, Wi-Fi, GPS и имеет доступ к таким приложениям, как WhatsApp, Google Maps и YouTube.