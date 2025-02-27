Для владельцев Google-устройств появилась отдельная страница с информацией о них

На странице перечислены все устройства Google, привязанные к аккаунту пользователя, с изображениями для быстрой идентификации. На ней также представлены такие ключевые функции, как:

Проверка гарантии

Информация об устройстве — поиск сведений, таких как серийные номера и IMEI.

Поддержка и устранение неполадок

Найти мое устройство

Услуги по ремонту

Привилегированный уход — просмотр возможностей расширенной гарантии, если вы на нее подписаны.

На этой странице пользователи также могут добавлять или удалять устройства из своего аккаунта Google.