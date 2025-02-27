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Опубликовано 27 февраля 2025, 20:49
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Для владельцев Google-устройств появилась отдельная страница с информацией о них

Со всеми устройствами
Google представила новую страницу «Ваши устройства» в Google Store, облегчив пользователям Pixel и Nest управление своими гаджетами в одном месте. На этой странице пользователи могут проверить статус гарантии, просмотреть информацию об устройстве, запросить поддержку, найти потерянные устройства и даже заказать ремонт.
Для владельцев Google-устройств появилась отдельная страница с информацией о них

© Google

На странице перечислены все устройства Google, привязанные к аккаунту пользователя, с изображениями для быстрой идентификации. На ней также представлены такие ключевые функции, как:

  • Проверка гарантии

  • Информация об устройстве — поиск сведений, таких как серийные номера и IMEI.

  • Поддержка и устранение неполадок

  • Найти мое устройство

  • Услуги по ремонту

  • Привилегированный уход — просмотр возможностей расширенной гарантии, если вы на нее подписаны.

На этой странице пользователи также могут добавлять или удалять устройства из своего аккаунта Google.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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