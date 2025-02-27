Для владельцев Google-устройств появилась отдельная страница с информацией о них

Опубликовано 27 февраля 2025, 20:491 мин.
Для владельцев Google-устройств появилась отдельная страница с информацией о нихСо всеми устройствами
Google представила новую страницу «Ваши устройства» в Google Store, облегчив пользователям Pixel и Nest управление своими гаджетами в одном месте. На этой странице пользователи могут проверить статус гарантии, просмотреть информацию об устройстве, запросить поддержку, найти потерянные устройства и даже заказать ремонт.
На странице перечислены все устройства Google, привязанные к аккаунту пользователя, с изображениями для быстрой идентификации. На ней также представлены такие ключевые функции, как:
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Проверка гарантии
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Информация об устройстве — поиск сведений, таких как серийные номера и IMEI.
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Поддержка и устранение неполадок
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Найти мое устройство
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Услуги по ремонту
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Привилегированный уход — просмотр возможностей расширенной гарантии, если вы на нее подписаны.
На этой странице пользователи также могут добавлять или удалять устройства из своего аккаунта Google.