Для жителей каких стран iPhone 14 обходится дороже всего

16:06, 13 февраля 2023
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Для жителей каких стран iPhone 14 обходится дороже всегоАфриканцам не повезло
В сети опубликовали любопытные статистические данные, которые показывают, какую часть от зарплаты жители разных стран потратят на iPhone 14. Для американцев, например, это оказалась крошечная часть от годовой суммы оплаты труда. А вот у жителей других регионов на смартфон может уйти более чем 50 процентов средней годовой зарплаты.
Фото: Unsplash
Так, у среднего американца на покупку iPhone 14 уйдёт лишь около 1,8 процента от общей годовой зарплаты. У жителей Люксембурга показатель и того меньше — 1,6%.
Хуже всего приходится нигерийским потребителям. Для покупки iPhone 14 требуется 69 процентов их годового дохода. Далее следует Бангладеш с 59 процентами.
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