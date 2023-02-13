Для жителей каких стран iPhone 14 обходится дороже всего

Так, у среднего американца на покупку iPhone 14 уйдёт лишь около 1,8 процента от общей годовой зарплаты. У жителей Люксембурга показатель и того меньше — 1,6%.

Хуже всего приходится нигерийским потребителям. Для покупки iPhone 14 требуется 69 процентов их годового дохода. Далее следует Бангладеш с 59 процентами.