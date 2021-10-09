DNS распродаёт смартфон POCO X3 Pro с 256 ГБ памяти по минимальной цене

Первая версия в обычное время стоит в DNS почти 24 тысячи рублей. Вместе со скидкой, которая применится при добавлении товара в корзину, цена телефона составит 16 тысяч рублей. Версия с 256 ГБ стоит без скидки 27 тысяч рублей. При оформлении заказа онлайн стоимость составит 18 тысяч рублей.