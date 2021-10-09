DNS распродаёт смартфон POCO X3 Pro с 256 ГБ памяти по минимальной цене

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DNS распродаёт смартфон POCO X3 Pro с 256 ГБ памяти по минимальной ценеВерсия со 128 ГБ тоже получила скидку
В сети магазинов DNS началась распродажа смартфона Xiaomi POCO X3 Pro. Предлагается в двух версиях — сл 128 ГБ и 256 ГБ памяти. Обе получили хорошую скидку.
Первая версия в обычное время стоит в DNS почти 24 тысячи рублей. Вместе со скидкой, которая применится при добавлении товара в корзину, цена телефона составит 16 тысяч рублей. Версия с 256 ГБ стоит без скидки 27 тысяч рублей. При оформлении заказа онлайн стоимость составит 18 тысяч рублей.
На Яндекс.Маркете цены ниже не найти.
Смартфон POCO X3 Pro оснащён 6,67-дюймовым экраном частотой обновления 120 Гц, в качестве аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 860. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч.