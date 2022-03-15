До 100% за 19 минут: раскрыты новые характеристики смартфонов Redmi K50

Сообщается, что он получит ёмкость 5000 мАч и будет заряжаться от 0 до 100% за 19 минут благодаря быстрой зарядке мощностью 120 Вт.

Кроме того, в новом телефоне будет установлен чип Surge P1 для быстрой зарядки, гарантирующий её безопасность и управление температурным режимом.

В целом, ожидается, что серия Redmi K50 получит OLED-дисплеи разрешением WQHD+. Они будут защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Также у смартфонов будет чипсет Dimensity 9000. Они станут первыми в мире устройствами с Bluetooth 5.3.