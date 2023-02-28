До 100% за 5 минут: Xiaomi Redmi анонсировал свою быструю зарядку для смартфонов

08:43, 28 февраля 2023
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До 100% за 5 минут: Xiaomi Redmi анонсировал свою быструю зарядку для смартфонов300 Вт!
На прошлой неделе Realme запустила новую технологию быстрой зарядки мощностью 240 Вт со смартфоном Realme GT Neo 5. Однако Xiaomi Redmi хочет обойти конкурента.
Фото: Abhishek Yadav
Redmi опубликовал первый тизер быстрой зарядки мощностью 300 Вт. В нём говорится, что эта система может заряжать Redmi Note 12 Pro+, специальную версию с аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, всего за пять минут до 100%. До 10% смартфон зарядится за 43 секунды, а до 50% — за две минуты.
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