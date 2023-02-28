До 100% за 5 минут: Xiaomi Redmi анонсировал свою быструю зарядку для смартфонов

Redmi опубликовал первый тизер быстрой зарядки мощностью 300 Вт. В нём говорится, что эта система может заряжать Redmi Note 12 Pro+, специальную версию с аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, всего за пять минут до 100%. До 10% смартфон зарядится за 43 секунды, а до 50% — за две минуты.