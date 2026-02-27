До 24-кратного оптического зума: SandMarc представила телеобъектив для iPhone

Опубликовано 27 февраля 2026, 12:041 мин.
До 24-кратного оптического зума: SandMarc представила телеобъектив для iPhoneTetraprism 72mm
SandMarc представила телеобъектив Tetraprism 72mm, созданный для последних iPhone 17 Pro. Акссесуар расширяет возможности их зума ещё в 3 раза.
© SandMarc
Объектив довольно крупный, весит 180 граммов и по размеру ближе к объективу компактной камеры. Он крепится к специальному чехлу.
По заявлению производителя, в сочетании с системой камер iPhone 17 Pro устройство позволяет добиться до 24x оптического зума. Аксессуар также совместим с iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro Max. На этих моделях можно получить до 15-кратного гибридного увеличения.