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Опубликовано 14 июля 2026, 10:00
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До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

С прочными корпусами
Realme объявила о старте продаж в России сразу трёх моделей новой серии P4. Базовый P4, P4x и P4 Lite, несмотря на свою цену, могут похвастаться большими аккумуляторами. И не только ими.
До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

© realme

Все три модели получили кремний-углеродные батареи — они служат дольше и медленнее стареют, чем обычные. Корпуса укреплены по армейскому стандарту MIL-STD 810H.

Realme P4

До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

© realme

Она получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран (до 4000 нит), батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и процессор Snapdragon 685. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP69K. Цена от 16 999 ₽, по стартовой цене от 15 499 ₽.

Realme P4x

До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

© realme

Смартфон делает ставку на батарею. Здесь уместилось 8000 мАч. Этого хватает до двух суток работы. Батарея рассчитана на 7 лет службы. У модели также 6,8-дюймовый экран, зарядка 45 Вт и защита корпуса IP64. Цена от 14 999 ₽.

Realme P4 Lite

До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

© realme

Самый доступный и тонкий (8,38 мм) смартфон линейки с батареей на 7000 мАч. Экран 6,8 дюйма, есть зарядка 15 Вт и защита IP64. Цена от 11 000 ₽.

Все смартфоны работают на Android 16, имеют ИИ-функции для фото и игр, а старшие модели ещё и световой индикатор на задней панели.

Источник:realme
Автор:Максим Многословный
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