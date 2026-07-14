До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

Самый доступный и тонкий (8,38 мм) смартфон линейки с батареей на 7000 мАч. Экран 6,8 дюйма, есть зарядка 15 Вт и защита IP64. Цена от 11 000 ₽.

Все смартфоны работают на Android 16, имеют ИИ-функции для фото и игр, а старшие модели ещё и световой индикатор на задней панели.