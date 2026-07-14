До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4

До 8000 мАч, недорого: realme привезла в Россию три смартфона серии P4С прочными корпусами
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Все три модели получили кремний-углеродные батареи — они служат дольше и медленнее стареют, чем обычные. Корпуса укреплены по армейскому стандарту MIL-STD 810H.
Realme P4
Она получила 6,8-дюймовый AMOLED-экран (до 4000 нит), батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и процессор Snapdragon 685. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP69K. Цена от 16 999 ₽, по стартовой цене от 15 499 ₽.
Realme P4x
Смартфон делает ставку на батарею. Здесь уместилось 8000 мАч. Этого хватает до двух суток работы. Батарея рассчитана на 7 лет службы. У модели также 6,8-дюймовый экран, зарядка 45 Вт и защита корпуса IP64. Цена от 14 999 ₽.
Realme P4 Lite
Самый доступный и тонкий (8,38 мм) смартфон линейки с батареей на 7000 мАч. Экран 6,8 дюйма, есть зарядка 15 Вт и защита IP64. Цена от 11 000 ₽.
Все смартфоны работают на Android 16, имеют ИИ-функции для фото и игр, а старшие модели ещё и световой индикатор на задней панели.