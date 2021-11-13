До анонса раскрыт новый бюджетный смартфон Samsung

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До анонса раскрыт новый бюджетный смартфон SamsungУ него не будет разъёма для наушников
Samsung готовит к выходу преемника Galaxy A32 — Galaxy A33 5G. Инсайдеры опубликовали характеристики и рендеры устройства.
Глобальная презентация нового смартфона ожидается в январе 2022 года. Согласно информации источников, Samsung Galaxy A33 5G выйдет с 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением FHD+. У него будет четверная камера, но с какими датчиками, пока неизвестно.
Смартфон получит порт USB Type-C, но лишится 3,5-мм разъёма для наушников. Габариты телефона такие: 159,7 x 74 x 8,1 мм, а толщина — 9,7 мм.
Samsung Galaxy A33 5G будет смартфоном среднего класса, и более подробная информация о нём должна появиться в ближайшие месяцы.
Источник: 91mobiles