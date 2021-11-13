До анонса раскрыт новый бюджетный смартфон Samsung

Глобальная презентация нового смартфона ожидается в январе 2022 года. Согласно информации источников, Samsung Galaxy A33 5G выйдет с 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением FHD+. У него будет четверная камера, но с какими датчиками, пока неизвестно.

Смартфон получит порт USB Type-C, но лишится 3,5-мм разъёма для наушников. Габариты телефона такие: 159,7 x 74 x 8,1 мм, а толщина — 9,7 мм.