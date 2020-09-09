До анонса раскрыты характеристики и цены Motorola Razr 2 с гибким экраном

Условный Motorola Razr 2, скорее всего, выйдет на рынок по именем Motorola Razr 5G. Как можно догадаться, смартфон будет работать в сетях пятого поколения. Устройство получит 6,2-дюймовый гибкий экран разрешением 2142 x 876 пикселей. Внешний дисплей у него будет побольше — 2,7 дюйма.

У нового Motorola Razr 5G станет лучше фронтальная камера (20 Мп). Основная камера тут 48-Мп. Смартфон будет продаваться с предустановленной Android 10.

В качестве аппаратной основы устройства выступит процессор Snapdragon 765G. Также у Motorola Razr 5G будет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 2800 мАч. Имеется поддержка 15-Вт быстрой зарядки.

Motorola Razr 5G будет продаваться за 1499 евро в Европе.