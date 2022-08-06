До анонса раскрыты характеристики и внешность нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4

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До анонса раскрыты характеристики и внешность нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4До презентации несколько дней
10 августа должно состояться мероприятие Galaxy Unpacked, на котором ожидают новые смартфоны Samsung с гибкими экранами. Сегодня в сети появился список характеристик ещё не анонсированного Galaxy Z Fold 4. Его опубликовали на Amazon вместе с рендерами устройства.
Нидерландский Amazon, похоже, преждевременно слил информацию о новом складном смартфоне Samsung. Благодаря этому мы узнали, что внешний дисплей устройства получит диагональ 6,2 дюйма, частоту обновления 120 Гц и вырез по центру для селфи-камеры. Складывающийся внутрь экран имеет диагональ 7,6 дюйма и также работает на частоте 120 Гц.
Оба дисплея такие же, как у прошлогодней модели, но с другим соотношением сторон. Внешний — 23,1:9, а складной — 21,6:18. Толщина в сложенном состоянии достигает 15,8 мм, что является небольшим улучшением по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold 3.
К сожалению, цены смартфона пока не разглашаются.