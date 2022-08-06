До анонса раскрыты характеристики и внешность нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4

Оба дисплея такие же, как у прошлогодней модели, но с другим соотношением сторон. Внешний — 23,1:9, а складной — 21,6:18. Толщина в сложенном состоянии достигает 15,8 мм, что является небольшим улучшением по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold 3.

К сожалению, цены смартфона пока не разглашаются.