До анонса раскрыты характеристики нового дизайнерского смартфона LG

Как пишет GSMArena, утечка раскрывает почти все характеристики устройства, кроме подробностей об экране.

Сообщается, что Velvet будет оснащён основной 48-Мп камерой со стабилизацией изображения, дополнительным ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, а также датчиком глубины на 5 Мп. По слухам, главный модуль камеры — это Samsung ISOCELL Bright GM2. «Фронталка» у смартфона будет 16-Мп. Также Velvet получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Аппарат имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Velvet защищён от влаги по стандарту IP68. Он будет весить 180 граммов, а габариты у него таковы — 167,1 x 74 x 7,85 мм.

Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Должна быть доступная беспроводная зарядка. В Корее LG Velvet будут предлагать по цене примерно в $730.