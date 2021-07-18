До анонса раскрыты характеристики нового флагманского смартфона Honor Magic

Если информация правдива, то новый смартфон получит изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,76 дюйма, разрешением QHD+ (2772 × 1344 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Защищать устройство будет стекло Corning Gorilla Glass Victus. Под капотом у него можно будет найти процессор Snapdragon 888+ и батарею на 5000 мАч. Ожидается поддержка 100-Вт быстрой зарядки по проводу и 50-Вт беспроводной.

Смартфон выйдет в версиях 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Будет работать под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. На Honor Magic 3 Pro 5G будут установлены сервисы Google.

Ранее сообщалось, что модель Honor Magic 3 Pro будет стоить $772.