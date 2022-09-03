До анонса раскрыты характеристики самого дешёвого смартфона Xiaomi 2022 года

По словам одного информатора, грядущий Redmi A1 будет стоить менее 10 тысяч рупий в Индии (около 7,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Что касается характеристик, то у смартфона будет установлена 6,5-дюймовая TFT-панель HD+ (1600 x 720 пикселей). Под капотом у устройства будет чипсет MediaTek Helio A22, дополненный 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет иметь расширяемую память через слот для microSD.

Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с возможностью зарядки на мощности 10 Вт. Телефон может быть оснащён двумя задними камерами с основным датчиком на 8 Мп. У него может быть 5-мегапиксельная камера в качестве фронтальной.