До анонса раскрыты подробности о следующем флагманском процессоре для смартфонов Snapdragon 8 Gen 2

Согласно информации журналистов, только TSMC будет принимать заказы на Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Однако чипсет, скорее всего, не будет производиться по актуальной 3-нм технологии тайваньцев. Вероятно, будет снова использован 4-нм техпроцесс, то есть тот же, что был у Snapdragon 8+ Gen 1.

Конфигурация чипсета будет такой: высокопроизводительное ядро ​​под кодовым названием Makalu, два ядра Makalu, два ядра Matterhorn и три ядра Klein R1. Эти кодовые имена будут соответствовать Cortex-X3, Cortex-A715 и обновлённому Cortex-A510.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 2 также получит новейший модем Qualcomm Snapdragon X70 5G, что позволит ему достичь новых пиковых скоростей загрузки при снижении энергопотребления до 60%. По информации инсайдеров, мы можем ожидать значительного прироста производительности графического процессора и увеличения общей производительности чипсета примерно на 10%.