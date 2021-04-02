До анонса рассекречен следующий флагманский смартфон Sony

Сообщается, что Sony Xperia 1 III будет оснащена 6,5-дюймовым 4K HDR OLED экраном. Он будет обладать поддержкой частоты обновления 120 Гц. В основу аппарата ляжет процессор Snapdragon 888. у смартфона будет до 16 ГБ оперативной памяти.

Sony Xperia 1 III получит тройную систему камер. В её составе ожидаются 64-Мп датчик, 12-Мп с ультраширокоугольной оптикой, 12-Мп с перископной линзой.

В смартфон установят аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Будет поддержка 65-Вт быстрой зарядки. Стоимость Sony Xperia 1 III, как сообщается, составит примерно $1370.