До анонса рассекречены характеристики нового флагманского смартфона Honor 60

Согласно информации источника, который уже подтверждал свою осведомлённость в прошлом, Honor 60 получит 6,67-дюймовый FHD+ OLED экран с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon 778G+, до 12 ГБ RAM и до 256 ГБ хранилища, 108-Мп камеру форматом f/1.9, она будет дополняться модулями на 8 Мп ((f/2.0, ультраширик) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой 66-Вт быстрой зарядки.

Смартфон будет работать под управлением Android 11 и поддерживать Bluetooth 5.2. Он выйдет в чёрном, синем и зелёном цвете. Его габариты составят 161.4 x 73.3 x 7.98 мм, а вес — 179 граммов.