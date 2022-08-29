До анонса утекли характеристики нового «середнячка» Xiaomi Poco M5

Модели Poco M5 пророчат процессор MediaTek Helio G99. Также ходят слухи, что у него будет 6,58-дюймовый ЖК-экран FHD+, батарея ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и три варианта памяти: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища, 4/128 ГБ и 6/ 128 ГБ. Ожидается, что он будет работать под управлением Android 12 с MIUI 13 поверх. Сообщается, что M5 будет стоить менее 15 000 индийских рупий в Индии.

Что касается M5s, то он будет поставляться в трёх цветах — сером, синем и белом. У него будут такие же варианты комплектации как у Poco M5s.