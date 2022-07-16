До анонса утекли официальные изображения новой раскладушки Samsung Galaxy Flip 4

Анонс — в августе

По слухам, в августе Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked, на котором, как ожидается, будут представлены Galaxy Watch 5 и Galaxy Buds 2 Pro, а также следующее поколение складных смартфонов — Samsung Galaxy Flip 4 и Galaxy Fold 4. Сегодня в сети опубликовали, как утверждается, официальные рендеры Galaxy Flip 4 в форм-факторе раскладушки.