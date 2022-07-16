До анонса утекли официальные изображения новой раскладушки Samsung Galaxy Flip 4

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До анонса утекли официальные изображения новой раскладушки Samsung Galaxy Flip 4Анонс — в августе
По слухам, в августе Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked, на котором, как ожидается, будут представлены Galaxy Watch 5 и Galaxy Buds 2 Pro, а также следующее поколение складных смартфонов — Samsung Galaxy Flip 4 и Galaxy Fold 4. Сегодня в сети опубликовали, как утверждается, официальные рендеры Galaxy Flip 4 в форм-факторе раскладушки.
Изображения демонстрируют внешний вид смартфона сбоку. Его корпус выполнен в фиолетовом цвете.
Судя по рендерам, Galaxy Z Flip 4 не претерпел серьёзных изменений в дизайне. Однако он имеет более крупные кнопки, более выраженный выступ камеры и в целом более толстый корпус по сравнению с Samsung Galaxy Z Flip 3 текущего поколения.