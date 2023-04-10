До анонса в сеть утекла цена Xiaomi 13 Ultra

Согласной слитой информации, базовая модель будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища и будет стоить 6 299 юаней (примерно 74 тысяч рублей по актуальному курсу). Это на 299 юаней дороже, чем у прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra за ту же конфигурацию памяти.

Версия Xiaomi 13 Ultra с 12/512 ГБ будет стоить 6 799 юаней (около 80 тысяч рублей), а самая дорогая версия 16/521 ГБ — 7 499 юаней (примерно 88,5 тысячи рублей). Отметим, что это неофициальные данные и к ним стоит отнестись с долей скепсиса.