Дочь Стива Джобса назвала iPhone 14 жизненно необходимым гаджетом

12:52, 04 апреля 2023
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Дочь Стива Джобса назвала iPhone 14 жизненно необходимым гаджетомВосхитилась его дизайном
Ева Джобс, 24-летняя дочь основателя Apple Стива Джобса, ранее высмеивавшая новые смартфоны компании, теперь считает их жизненно необходимыми.
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
В интервью The Strategist она похвалила iPhone 14 за творческие возможности и эстетический дизайн. «Скажу кратко. Это мой инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна. Это изменило то, как все мы живем. Проще говоря, я чувствую, что все это можно описать только одним словом: гениально», — отметила девушка.
Ева рассказала и о других любимых вещах, без которых не представляет жизни. Среди них энергетический напиток, веганские наггетсы в форме динозавров, шорты, лонгслив, прищепки для волос, крем для губ, цветные карандаши и утяжелители для запястий.