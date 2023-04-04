Дочь Стива Джобса назвала iPhone 14 жизненно необходимым гаджетом

В интервью The Strategist она похвалила iPhone 14 за творческие возможности и эстетический дизайн. «Скажу кратко. Это мой инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна. Это изменило то, как все мы живем. Проще говоря, я чувствую, что все это можно описать только одним словом: гениально», — отметила девушка.

Ева рассказала и о других любимых вещах, без которых не представляет жизни. Среди них энергетический напиток, веганские наггетсы в форме динозавров, шорты, лонгслив, прищепки для волос, крем для губ, цветные карандаши и утяжелители для запястий.