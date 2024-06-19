Ожидается, что CMF Phone 1 будет более доступным, чем Nothing Phone (2a): по слухам, его цена составит 19 999 рупий (около 20 000 рублей). Он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 256 ГБ. Устройство будет оснащено аккумулятором 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Buds Pro 2 и Watch Pro 2 являются преемниками прошлогодних моделей. Хотя подробные характеристики остаются под секретом, тизеры предполагают, что Watch Pro 2 могут получить круглый циферблат вместо квадратного у первой модели.