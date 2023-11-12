«Дочка» Volvo показала свой первый смартфон... срисованный с Meizu

Помимо эстетики, наиболее интригующим аспектом является предполагаемая бесшовная интеграция с линейкой электромобилей Polestar. Сообщается, что телефон будет оснащен адаптированным интерфейсом Polestar OS, возможно, разработанным в сотрудничестве с Meizu.

Он, вероятно, будет оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, большим объемом оперативной памяти и возможностью быстрой зарядки. Несмотря на то, что первые признаки указывают на эксклюзивный китайский релиз, энтузиасты по всему миру с нетерпением ждут его на глобальном рынке.