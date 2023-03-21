Догнали ли «китайцы» лучшие смартфоны по камере: сравнение OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro

В рамках обзора на YouTube-канале The Tech Phenomena ведущий показал и рассказал, как фотографирует OnePlus 11 по сравнению с лучшими с точки зрения камеры Pixel 7 Pro. Во всех ли сценариях Pixel превосходит OnePlus?

Даже на дневных фотографиях видны значительные различия между Pixel 7 Pro и OnePlus 11. Больше всего отличаются друг от друга смартфоны балансом белого, точнее, подтоном. У Pixel снимки выходят более тёплого оттенка, а у OnePlus цвета более реалистичные в целом.

Кроме того, OnePlus лучше обрабатывает засветы на заднем фоне.

Также OnePlus 11 оснащён оптическим зумом по сравнению с Pixel, у которого цифровой. Поэтому при приближении лучше будет делать фотографии именно OnePlus.

Смартфон OnePlus 11 способен делать снимки на камеру с разрешением 50 МП. И качество у таких фото будет выше, чем у фото с Pixel 7 Pro (разрешение его основного объектива - 12,5 МП).