Догнали ли «китайцы» лучшие смартфоны по камере: сравнение OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro

Догнали ли «китайцы» лучшие смартфоны по камере: сравнение OnePlus 11 и Google Pixel 7 ProУ кого фотографии получаются качественнее?
В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперты выяснили, действительно ли OnePlus 11 фотографирует лучше, чем Google Pixel 7 Pro. Даже при плохом освещении.
Фото: The Tech Phenomena
В рамках обзора на YouTube-канале The Tech Phenomena ведущий показал и рассказал, как фотографирует OnePlus 11 по сравнению с лучшими с точки зрения камеры Pixel 7 Pro. Во всех ли сценариях Pixel превосходит OnePlus?
Даже на дневных фотографиях видны значительные различия между Pixel 7 Pro и OnePlus 11. Больше всего отличаются друг от друга смартфоны балансом белого, точнее, подтоном. У Pixel снимки выходят более тёплого оттенка, а у OnePlus цвета более реалистичные в целом.
Кроме того, OnePlus лучше обрабатывает засветы на заднем фоне.
Также OnePlus 11 оснащён оптическим зумом по сравнению с Pixel, у которого цифровой. Поэтому при приближении лучше будет делать фотографии именно OnePlus.
Смартфон OnePlus 11 способен делать снимки на камеру с разрешением 50 МП. И качество у таких фото будет выше, чем у фото с Pixel 7 Pro (разрешение его основного объектива - 12,5 МП).
Селфи-фото более качественными в целом выходят на OnePlus. Хотя временами Pixel превосходит OnePlus 11 с точки зрения снимков с фронтальной камеры. С примерами этих снимков вы можете ознакомиться ниже.
Если говорить о фотографиях в режиме портрета, то оба смартфона справляются с ними отлично. Однако в сложных условиях лучше вновь оказывается OnePlus.
В ночном режиме фотографии получаются более детализированными на Pixel. Особенно это заметно при съёмке объектов крупным планом.
Однако нередко OnePlus превосходит Pixel 7 Pro с точки зрения цветопередачи. Он выдаёт снимки с более натуральными цветами.
Также при слабом освещении лучше не фотографировать на ультраширокоугольную камеру. Ведь качественных снимков вы всё равно не получите ни в том, ни в другом случае.
Вывод
Очевидно, что OnePlus 11 показывает себя в плане фотографий гораздо лучше, чем Pixel. Особенно касается это селфи-снимков и портретных фото.