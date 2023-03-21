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12:43, 21 марта 2023
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Догнали ли «китайцы» лучшие смартфоны по камере: сравнение OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro

У кого фотографии получаются качественнее?

В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперты выяснили, действительно ли OnePlus 11 фотографирует лучше, чем Google Pixel 7 Pro. Даже при плохом освещении.

Догнали ли «китайцы» лучшие смартфоны по камере: сравнение OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro

Фото: The Tech Phenomena

В рамках обзора на YouTube-канале The Tech Phenomena ведущий показал и рассказал, как фотографирует OnePlus 11 по сравнению с лучшими с точки зрения камеры Pixel 7 Pro. Во всех ли сценариях Pixel превосходит OnePlus?

Даже на дневных фотографиях видны значительные различия между Pixel 7 Pro и OnePlus 11. Больше всего отличаются друг от друга смартфоны балансом белого, точнее, подтоном. У Pixel снимки выходят более тёплого оттенка, а у OnePlus цвета более реалистичные в целом.

Кроме того, OnePlus лучше обрабатывает засветы на заднем фоне.

Также OnePlus 11 оснащён оптическим зумом по сравнению с Pixel, у которого цифровой. Поэтому при приближении лучше будет делать фотографии именно OnePlus.

Смартфон OnePlus 11 способен делать снимки на камеру с разрешением 50 МП. И качество у таких фото будет выше, чем у фото с Pixel 7 Pro (разрешение его основного объектива - 12,5 МП).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: The Tech Phenomena

Селфи-фото более качественными в целом выходят на OnePlus. Хотя временами Pixel превосходит OnePlus 11 с точки зрения снимков с фронтальной камеры. С примерами этих снимков вы можете ознакомиться ниже.

Если говорить о фотографиях в режиме портрета, то оба смартфона справляются с ними отлично. Однако в сложных условиях лучше вновь оказывается OnePlus.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: The Tech Phenomena

В ночном режиме фотографии получаются более детализированными на Pixel. Особенно это заметно при съёмке объектов крупным планом.

Однако нередко OnePlus превосходит Pixel 7 Pro с точки зрения цветопередачи. Он выдаёт снимки с более натуральными цветами.

Также при слабом освещении лучше не фотографировать на ультраширокоугольную камеру. Ведь качественных снимков вы всё равно не получите ни в том, ни в другом случае.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: The Tech Phenomena

Вывод

Очевидно, что OnePlus 11 показывает себя в плане фотографий гораздо лучше, чем Pixel. Особенно касается это селфи-снимков и портретных фото.

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