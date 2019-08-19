Доказано, что последний флагман Samsung не мощнее выпущенного более полугода назад

Работают новенькие устройства серии Galaxy Note10 на платформе Exynos 9825. А Galaxy S10 — на Exynos 9820. Отличается новая однокристальная система от старой только частотами и тем, что её производят по 7-нанометровому техпроцессу с использованием технологии EUV.

Тесты же показали, что особенного роста производительности по сравнению с предшественницей SoC не показывает. В некоторых тестах Note10+ даже оказался немного хуже S10+, хоть и незначительно. Также новинка по-прежнему во многом уступает iPhone XS Max.