Доказано: люди разных поколений по-разному трактуют популярные эмодзи

Доказано: люди разных поколений по-разному трактуют популярные эмодзиПоэтому могут друг друга неправильно понимать
Различия в понимании эмодзи были выявлены в ходе исследования Slack. Компания опросила 9400 офисных работников по всему миру. «Результаты нашего исследования очень ясны — будьте внимательны при общении посредством эмодзи с людьми разных поколений», — отметили в Slack.
Так, около трети людей моложе 40 лет считают, что эмодзи персик неуместно использовать в переписке с коллегами. А вот более 59% людей старшего возраста не видят в этом смайлике никакого сексуального посыла. То же самое касается эмодзи баклажана. 47% пользователей в возрасте не видят в нём ничего кроме овоща.
Даже в понимании самого популярного эмодзи — улыбающегося лица — есть разница. Около трети представителей поколения Z используют его, чтобы выразить раздражение, а 60% тех, кому за 40, — чтобы просто продемонстрировать радость.
Один из самых запутанных эмодзи — это ноготки. Более молодое поколение обозначает им что-то наподобие «есть сплетни», а вот люди в возрасте 25-40 интерпретируют его как символ «ухаживаю за собой». Большинство людей 40+ и вовсе понятия не имеют, что это значит.