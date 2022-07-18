Доказано: люди разных поколений по-разному трактуют популярные эмодзи

Различия в понимании эмодзи были выявлены в ходе исследования Slack. Компания опросила 9400 офисных работников по всему миру. «Результаты нашего исследования очень ясны — будьте внимательны при общении посредством эмодзи с людьми разных поколений», — отметили в Slack.

Так, около трети людей моложе 40 лет считают, что эмодзи персик неуместно использовать в переписке с коллегами. А вот более 59% людей старшего возраста не видят в этом смайлике никакого сексуального посыла. То же самое касается эмодзи баклажана. 47% пользователей в возрасте не видят в нём ничего кроме овоща.