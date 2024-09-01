Доходы Huawei выросли: компания отбирает долю рынка Apple в Китае

Поставки смартфонов компании в прошлом квартале выросли на 50%, что позволило Huawei обогнать Apple, которая, по данным IDC, опустилась на шестое место на китайском рынке телефонов. Продажи Apple в Китае за тот же период упали на 6,5%, не оправдав прогнозов Уолл-стрит, несмотря на общий рост поставок смартфонов.

Рост выручки Huawei происходит на фоне небольшого снижения чистой прибыли до 35,5 млрд юаней, что на 18,6% меньше, чем в предыдущем году, из-за значительной единовременной прибыли от продажи активов, включая Honor Device Co. и части серверного бизнеса.

Кроме того, автомобильное подразделение Huawei продемонстрировало рост, заработав к началу июля 10 миллиардов юаней, что превысило совокупный доход за два предыдущих года.