Доходы Huawei выросли: компания отбирает долю рынка Apple в Китае

Опубликовано 01 сентября 2024, 10:301 мин.
Доходы Huawei выросли: компания отбирает долю рынка Apple в КитаеПожелаем им удачи
Huawei Technologies Co. отчиталась о значительном росте доходов в шестом квартале подряд, чему способствовало ее растущее доминирование на китайском рынке смартфонов. Выручка выросла до 239 миллиардов юаней (33,6 миллиарда долларов) за июньский квартал, что на 33,7% больше, чем в прошлом году.
Поставки смартфонов компании в прошлом квартале выросли на 50%, что позволило Huawei обогнать Apple, которая, по данным IDC, опустилась на шестое место на китайском рынке телефонов. Продажи Apple в Китае за тот же период упали на 6,5%, не оправдав прогнозов Уолл-стрит, несмотря на общий рост поставок смартфонов.
Рост выручки Huawei происходит на фоне небольшого снижения чистой прибыли до 35,5 млрд юаней, что на 18,6% меньше, чем в предыдущем году, из-за значительной единовременной прибыли от продажи активов, включая Honor Device Co. и части серверного бизнеса.
Кроме того, автомобильное подразделение Huawei продемонстрировало рост, заработав к началу июля 10 миллиардов юаней, что превысило совокупный доход за два предыдущих года.