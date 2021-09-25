Долгожданная функция iPhone 13 оказалась сломанной на момент запуска

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Долгожданная функция iPhone 13 оказалась сломанной на момент запуска120 Гц не работают в сторонних приложениях
Одной из ключевых особенностей недавно выпущенных 13 Pro и 13 Pro Max являются их дисплеи ProMotion с переменной частотой обновления, которая может достигать 120 Гц. Однако первые пользователи заметили, что некоторые анимации в сторонних приложениях работают только с частотой 60 Гц. Apple уже признала проблему.
Первая причина — разработчикам нужно обновить свои приложения, чтобы они смогли использовать более высокую частоту обновления. Однако проблема в том, что Apple ещё не поделилась с ними документацией о том, как это сделать. Вторая причина — анимация просто сломана. Это исправят в следующем патче Apple.
Стоит отметить, что пользователи долго ждали появления 120 Гц в айфонах. Во многих Android-флагманах и более дешёвых телефонах такая опция появилась относительно давно.