Долгожданная функция iPhone 13 оказалась сломанной на момент запуска

Первая причина — разработчикам нужно обновить свои приложения, чтобы они смогли использовать более высокую частоту обновления. Однако проблема в том, что Apple ещё не поделилась с ними документацией о том, как это сделать. Вторая причина — анимация просто сломана. Это исправят в следующем патче Apple.

Стоит отметить, что пользователи долго ждали появления 120 Гц в айфонах. Во многих Android-флагманах и более дешёвых телефонах такая опция появилась относительно давно.