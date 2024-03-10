Долгожданное обновление: складной OnePlus Open получил Android 14 по всему миру

OnePlus Open, выпущенный в октябре 2023 года вместе с серией Pixel 8 и Android 14 от Google, казался одним из главных кандидатов на обновление. Однако пользователям пришлось ждать до сих пор. OnePlus выпустила Android 14 в ограниченном объеме для своего складного телефона в январе.

Обновление объемом 2,54 ГБ привнесло в OnePlus Open несколько новых функций. К ним относятся: