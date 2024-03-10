Долгожданное обновление: складной OnePlus Open получил Android 14 по всему миру

Опубликовано 10 марта 2024, 01:30
1 мин.
Долгожданное обновление: складной OnePlus Open получил Android 14 по всему мируВесит оно прилично
Наконец-то закончилось ожидание для владельцев OnePlus Open. После нескольких месяцев ожидания Android 14 приходит на устройство по всему миру.
© OnePlus
OnePlus Open, выпущенный в октябре 2023 года вместе с серией Pixel 8 и Android 14 от Google, казался одним из главных кандидатов на обновление. Однако пользователям пришлось ждать до сих пор. OnePlus выпустила Android 14 в ограниченном объеме для своего складного телефона в январе.
Обновление объемом 2,54 ГБ привнесло в OnePlus Open несколько новых функций. К ним относятся:
-
File Dock: функция позволяет пользователям перетаскивать содержимое между приложениями и устройствами, упрощая обмен файлами.
-
Умное вырезание: выделите объект фотографии или видео с помощью функции Smart Cutout.
-
Улучшение производительности и, самое главное, функций безопасности.