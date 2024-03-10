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Опубликовано 10 марта 2024, 01:30
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Долгожданное обновление: складной OnePlus Open получил Android 14 по всему миру

Весит оно прилично
Наконец-то закончилось ожидание для владельцев OnePlus Open. После нескольких месяцев ожидания Android 14 приходит на устройство по всему миру.
Долгожданное обновление: складной OnePlus Open получил Android 14 по всему миру

© OnePlus

OnePlus Open, выпущенный в октябре 2023 года вместе с серией Pixel 8 и Android 14 от Google, казался одним из главных кандидатов на обновление. Однако пользователям пришлось ждать до сих пор. OnePlus выпустила Android 14 в ограниченном объеме для своего складного телефона в январе.

Обновление объемом 2,54 ГБ привнесло в OnePlus Open несколько новых функций. К ним относятся:

  • File Dock: функция позволяет пользователям перетаскивать содержимое между приложениями и устройствами, упрощая обмен файлами.

  • Умное вырезание: выделите объект фотографии или видео с помощью функции Smart Cutout.

  • Улучшение производительности и, самое главное, функций безопасности.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OnePlus
,
#Складной смартфон
,
#Android 14