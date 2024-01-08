Долгожданные Samsung Galaxy S24 получат экран нового поколения OLED М13

Это подтверждено компанией и будет официально анонсировано на мероприятии Unpacked, уже 17 января в США.

Экраны OLED М13 в Galaxy S24 отличаются от предыдущих моделей Galaxy S23 и Galaxy Z5. Они обещают быть более эффективными и яркими благодаря использованию нового материала A-ETL от LG Chem.

Galaxy S24 Ultra, вероятно, получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и экран с разрешением 2K, яркостью до 2600 кд/м2. Также ожидается наличие 200-мегапиксельной камеры с 3-кратным и 5-кратным зумом.

Все это указывает на улучшение качества изображения и общей производительности в новых моделях Samsung. Инсайдер Ice Universe также подтвердил эти сведения.