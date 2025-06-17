Дональд Трамп запустил собственный мобильный сервис и смартфон за $499

Объявление прозвучало в Trump Tower в Нью-Йорке. В проекте участвует бизнес семьи Трампа. Сервис будет работать по модели MVNO, арендуя мощности у других сетей, и предлагать тариф с безлимитными сообщениями в 100 стран, телемедициной и дорожной поддержкой.

Подписка обойдётся в $47,45 в месяц — отсылка к тому, что Трамп сейчас 47-й президент США. Аппарат появится в продаже в сентябре, подробности о партнёрах и характеристиках устройства пока не раскрываются.

Дональд Трамп-младший заявил, что пользователи получат «полный пакет услуг» в рамках одной подписки. Смартфоны Trump Mobile будут «сделаны в США», как и колл-центры.

Аналитики скептичны: доля MVNO в США невелика, а рынок смартфонов и так насыщен. Эксперты считают, что проект вряд ли принесёт значительную прибыль без достижения миллиона активных пользователей.