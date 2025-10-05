Doogee Fire 5 Ultra: смартфон с мощными фонарями, 13 000 мА·ч и защитой IP69K

Doogee Fire 5 Ultra: смартфон с мощными фонарями, 13 000 мА·ч и защитой IP69KНа что он способен
© GSMArena
Doogee Fire 5 Ultra оснащён двумя кемпинговыми фонарями по 1200 лм на задней панели. Они освещают до 8 метров и поддерживают три режима SOS. Основная камера — 48 МП (OmniVision OV48B2Q). Смартфон получил 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD, процессор Helio G81, Android 15, экран 6,6" HD+ 90 Гц LCD и фронтальную камеру 8 МП (Sony IMX355).
Аккумулятор — 13 000 мА·ч с поддержкой 18 Вт проводной и 5 Вт обратной зарядки. Есть боковой сканер отпечатков, настраиваемая кнопка, NFC, слот для microSD, а также сертификаты MIL-STD-810H, IP68 и IP69K.
Doogee Fire 5 Pro похож на Ultra, но без кемпинговых фонарей, с основной камерой 13 МП (Samsung ISOCELL S5K3L6), 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Обе модели доступны в цветах Forest Green, Blaze Orange и Twilight Gray. Стоимость Fire 5 Pro — $169,99, а Fire 5 Ultra — $199,99.