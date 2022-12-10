Doogee S99: первый неубиваемый смартфон с 64-Мп камерой ночного видения

Doogee S99: первый неубиваемый смартфон с 64-Мп камерой ночного виденияВнутри Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и не только
Компания Doogee представила неубиваемый смартфон. Doogee S99 устойчив к воде, пыли, ударам, падениям и даже большим перепадам температур. Если и этого мало, то компания заявила, что он будет оснащен камерой ночного видения на 64 Мп.
Doogee S99 оснащен процессором Helio G96, он также имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен слотом для microSD объемом до 1 ТБ и портом USB-C. Кроме того, в смартфон интегрирована технология NFC.
Аккумулятор емкостью 6000 мАч заряжается при мощности 33 Вт, что, по словам производителя, позволит зарядить смартфон на 45% за полчаса. Полный заряд обеспечит время работы устройства от 2 до 3 дней. Имеется поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и технология охлаждения LiquidCool.
Основная камера смартфона имеет разрешение 108 Мп, а камера ночного видения - 64 Мп. Также имеется 16-Мп ультраширокоугольная макрокамера.
Дисплей смартфона имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение FullHD+, с защитой Corning Gorilla Glass, сбоку расположен датчик отпечатков пальцев
Купить вы его сможете по цене около 36 680 рублей в официальных интернет-магазинах AliExpress и Doogeemall.